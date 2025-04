Brutale Prügel-Attacke am Bahnhof Neustadt: Opfer in letzter Sekunde vor dem Tod gerettet

Dresden - Am Bahnhof Dresden -Neustadt wurde ein Jugendlicher böse verprügelt. Die Polizei sucht dringlichst nach Zeugen .

Am Mittwochabend wurde ein Jugendlicher von zwei Angreifern brutal vermöbelt. (Symbolbild) © Holm Helis

Zwei Männer schlugen ihr Opfer am Mittwochnachmittag an Gleis 1, wie die Bundespolizeiinspektion Dresden am Donnerstag mitteilte.

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, waren die Angreifer bereits in Richtung Hansastraße geflüchtet. Auch der verprügelte Junge war nicht mehr da. Somit blieben den Beamten nur die brutalen Aufzeichnungen der Überwachungskamera.

Darin ist zu sehen, wie zwei junge Männer auf den Mann einschlagen und eintreten. Anschließend wurde der Geschädigte vor die verschlossene Zugtür der haltenden S-Bahn gedrückt, wo weitere Faustschläge auf ihn einprasselten.

Die Schläge waren so hart, dass der Oberkörper des Opfers zwischen Zug und Bahnsteigkante sackte. Erst kurz vor Abfahrt der S1 in Richtung Meißen konnte er von umstehenden Personen gerettet und damit vor einem grausamen Tod bewahrt werden.