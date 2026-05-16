Brutale Attacke am Königsufer: Vier Verletzte, Staatsschutz ermittelt

Dresden - Brutaler Vorfall am Dresdner Königsufer! In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind dort mehrere Menschen einem Schlägertrupp zum Opfer gefallen.

Am Königsufer war die Polizei wegen eines heftigen Angriffs gefordert. (Archivfoto) © Robert Michael/dpa

Nach Polizei-Angaben hatten etwa zehn bis 15 Personen unvermittelt gegen 1.30 Uhr vier Männer im Alter zwischen 16 und 20 Jahren attackiert.

"Dabei setzten die Angreifer auch Pfefferspray ein", heißt es. Zudem sollen die Täter Parolen gegen das rechte Spektrum geschrien haben.

Bei Eintreffen der alarmierten Beamten sei die Gruppe bereits geflüchtet gewesen.

"Die vier Verletzten mussten medizinisch versorgt werden", so die Polizei weiter. Der Staatsschutz ermittele wegen des besonders schweren Falls des Landfriedensbruchs.