Getreten und an den Haaren gezogen: Mann greift mehrere Frauen an Dresdner Bahnhöfen an

Dresden - Ein 33-Jähriger hat am Dienstag an den Dresdner Bahnhöfen und in einem Regionalexpress mehrere Frauen attackiert. Die Polizei konnte den Mann stellen, sucht aber nach Zeugen, die die Angriffe beobachtet haben.

Bundespolizisten stellten einen 33-Jährigen, der in einem RE und an den Dresdner Bahnhöfen mehrere Frauen attackiert hatte. (Symbolfoto) © Sven Hoppe / DPA

Ein Mann sprach gegen 19.45 Uhr eine Streife am Hauptbahnhof an und berichtete, dass ein Unbekannter seine Frau vor einer Drogeriefiliale attackiert hatte. Der Mann hätte sie gewaltvoll an ihrem Rucksack zurückgerissen, einen Sturz konnte die Frau aber noch verhindern.

Die Beamten leiteten eine Fahndung nach dem Täter ein, die sofort Ergebnisse zeigte. Eine Zugbegleiterin berichtete von einem aggressiven Mann, der mehrere Reisende belästigt hatte.

Videomaterial und Zeugenaussagen brachten ans Licht, dass der Mann kurz vor 18 Uhr eine Frau am Neustädter Bahnhof auf Gleis 1 an den Haaren gezogen hatte. Ein Augenzeuge war der 29-Jährigen zu Hilfe geeilt.

Noch zuvor soll der Gesuchte in einem RE50 von Leipzig nach Dresden mehrere Frauen getreten und ebenfalls an den Haaren gezogen haben.

Die Beamten konnten den polizeibekannten 33-Jährigen schließlich stellen, wobei sie eine Tüte mit Crystal Meth bei ihm fanden. Gegen ihn wird nun wegen mehrfacher Körperverletzung und dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.