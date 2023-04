Brutaler Angriff in Dresden: 56-Jähriger schlägt mit Glasflaschen auf Opfer ein!

Der 56-Jährige attackierte den Mann mit mehreren Glasflaschen. (Symbolbild) © 123rf/miljanzivkovic

Wie die Staatsanwaltschaft in einer Pressemitteilung erklärte, wurde gegen den 56-jährigen Deutschen Anklage wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung erhoben.

Der brutale Vorfall ereignete sich im vergangenen Jahr am späten Abend des 25. Dezember in der Wohnung des Tatverdächtigen am Albert-Wolf-Platz 1 in Dresden.

Mit verschiedenen Glasflaschen soll der Mann mehrere Male auf sein Opfer losgegangen sein. Dabei habe die Wucht des Aufpralls mehrere der Flaschen zerspringen lassen, so die Mitteilung weiter.

Nach der Tat soll der 56-Jährige sein Opfer schwer verletzt zurückgelassen und die Wohnung verlassen haben. Dabei habe er laut Staatsanwaltschaft sogar damit gerechnet, dass der Verletzte den Angriff nicht überlebt.

Entgegen dieser Vorstellung überlebte der Mann die brutale Attacke. Er wurde mit schweren Schädelverletzungen und mehreren großen Schnitt- und Platzwunden ins Krankenhaus gebracht und dort chirurgisch versorgt. Sein Seh- und Hörvermögen sei durch den Angriff massiv beschädigt worden.