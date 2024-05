Dresdens brutaler Start in den Wahlkampf: Was bisher bekannt ist

Wahlkampf brutal: Gleich in der ersten Plakatier-Nacht kam es in Striesen zu mehreren Angriffen auf Politiker. Was bisher bekannt ist - und was nicht.

Von Eric Hofmann

Dresden - Wahlkampf brutal: Gleich in der ersten Plakatier-Nacht kam es in Striesen zu mehreren Angriffen auf Politiker. Der Europa-Parlamentarier Matthias Ecke (41, SPD) wurde dabei so heftig verprügelt, dass er am Sonntag im Krankenhaus operiert werden musste. Nun stellte sich mit Quentin J. (17) einer der Schläger selbst.

Matthias Ecke (41, SPD) wurde am heutigen Sonntag operiert. © Eric Münch Es zog womöglich ein Schlägertrupp durch Striesen. Denn gegen 23.30 Uhr wollte Marcus Hetzel (50) am Kreisverkehr an der Bergmannstraße Plakate für die Grünen aufhängen, wurde angesprochen. "Die würden nicht lange da hängen, sagte einer. Er forderte, dass wir das Plakat herunternehmen, sonst könnte es uns so ergehen wie der anderen Gruppe ..." Was damit gemeint war, kam zu der Zeit über einen Messenger: Das Team um Anne-Katrin Haubold (48, Grüne) war kurz zuvor am Pohlandplatz angegriffen worden und warnte die Parteifreunde. Die vier Männer seien ihnen schon zuvor aufgefallen, weil sie "unangenehm laut waren", sagte Haubold. Einer habe sich direkt vor ihrem Begleiter aufgebaut. "Zwischen den beiden Nasen waren nur fünf Zentimeter. Er fragte: Was habt ihr gemacht? Mein Parteifreund antwortete: Wir haben ein Plakat für die Grünen aufgehängt. Dann kam aus der Gruppe: 'Scheiß Grüne!' Und der Angreifer verpasste meinem Kollegen einen Faustschlag ins Gesicht." Dresden Crime Attacke auf Straßenbahnfahrer am Postplatz! Der Täter habe dann noch einmal zugeschlagen und ein drittes Mal ausgeholt und den Grünen-Plakatierer (28) zu Boden gebracht, wo dann zwei der Männer auf ihn eingetreten hätten. Er musste ambulant behandelt werden.

So schildert Marcus Hetzel (50, Grüne) den Vorfall des Schläger-Quartetts

Der Wahlkampfauftakt in Dresden verlief dieses Mal besonders brutal. © xcitepress Wenige Meter weiter auf der Schandauer Straße traf es dann Matthias Ecke: Wieder sollen es vier junge Männer gewesen sein, die den Familienvater krankenhausreif prügelten. Auch Hetzel beschreibt mehrere junge Männer in dunkler Kleidung mit Basecaps. "Ich habe dann die Polizei gerufen", sagt er TAG24. "Als ich das Handy herausholte, haben sie sich etwas zurückgezogen. Die Polizei hat dann mit ihnen gesprochen." Ob es sich dabei um die selben Männer handelt, prüft nun die "Task Force Gewaltdelikte" des Polizeilichen Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrums (PTAZ). Dresden Crime Schläger, Drogen und geklaute E-Scooter: 42 Kontrollen in Löbtau und Gorbitz! Mit Quentin J. hat sich bereits ein Verdächtiger in der Nacht zum Sonntag im Revier Süd gestellt. Dort gab er an, Politiker Ecke geschlagen zu haben, machte sonst aber keine Angaben. Der bislang nicht Vorbestrafte kam nicht in U-Haft. Es sind nicht die einzigen Wahlkampf-Krawalle des Wochenendes: Am Sonnabend beschädigte ein Trio (23, 23, 28) einen AfD-Infostand, in der Samstag-Nacht demolierten rund 20 Jugendliche 21 Wahlplakate unterschiedlichster Parteien auf der Schandauer Straße. Die Ermittlungen dauern an.

"Völlig inakzeptabel": Entsetzen über die schäbige Attacke