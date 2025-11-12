Blutiger Angriff in Mickten: Mann attackiert mehrere Menschen

Dresden - Am Mittwochvormittag drangen "Allahu Akbar"-Rufe aus der Leipziger Straße in Dresden . Ein psychisch gestörter Mann (31) attackierte mehrere Menschen mit einem Messer, darunter Frauen und Kinder. Er wurde zwangseingewiesen.

An der Haltestelle "Alttrachau" griff ein Mann (31) eine 29-Jährige an. © Bildmontage/privat (2)

Wie die Polizei auf TAG24-Anfrage mitteilt, griff der 31-Jährige gegen 10.05 Uhr zunächst eine 29-Jährige mit einem Kleinkind an der Straßenbahnhaltestelle "Alttrachau" an der Leipziger Straße an.

Daraufhin attackierte er eine 67-jährige Autofahrerin, die angehalten hatte und ausgestiegen war, mit Schlägen und Tritten.

Kurz darauf griff der Mann eine weitere Autolenkerin (64) an, die mit ihrem Wagen an der Leipziger Straße stand. Er schlug dabei durch das offene Beifahrerfenster auf sein Opfer ein.

Ein Augenzeuge (37) eilte zu Hilfe und wurde ebenfalls vom 31-Jährigen attackiert und geschlagen. Trotzdem schaffte es der Passant, den Tatverdächtigen festzuhalten, bis die Polizei eintraf.

Die Beamten nahmen den syrischen Staatsangehörigen fest. Dabei skandierte er religiöse Sprüche.