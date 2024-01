Bubble-Bumm! Jetzt sprengen sie schon Kaugummi-Automaten

Dresden - Jede Woche kommt es dazu, oft auch mehrfach: Mit Böllern werden Automaten in die Luft gejagt, um an Zigaretten, Fahrkarten oder Bargeld zu kommen. Doch nun traf es einen Kaugummi-Automaten. Ging das Geschäft für die Automatensprenger wohl in die Hose, läuft selbiges mit den mittlerweile in Vergessenheit geratenen Freudenspendern wohl noch immer ganz gut.