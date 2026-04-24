Bumm! Dresdner Kippenautomat gesprengt

Dresden - Es dürfte ein lauter Knall gewesen sein: In der Nacht zum Freitag ist ein Zigarettenautomat in Dresden-Kaditz in die Luft geflogen.

An der Grimmstraße/Ecke Andersenstraße können vorerst keine Zigaretten mehr gekauft werden. © Roland Halkasch

Nach Polizei-Angaben hat es das Gerät an der Grimmstraße/Ecke Andersenstraße getroffen.

Gegen 2.15 Uhr zündeten bislang Unbekannte Pyrotechnik im Ausgabeschacht des Automaten und sprengten dadurch die Abdeckung weg.

Am Morgen zeigte sich bei Tageslicht das große Ausmaß der Zerstörung: Vom Gerät blieben nur noch Trümmerteile übrig. Es ist reif für den Schrott.

Laut Polizei gelangten die Täter an Geld und Zigaretten. Der Schaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt.