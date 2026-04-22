Ohne Versicherung und Kennzeichen war selbst gebastelt: Promille-Biker flieht vor Polizei

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In Pirna-Copitz ist am Dienstagvormittag ein Motorradfahrer vor der Polizei geflohen. Bei der Kontrolle fiel den Beamten das selbst gemachte Kennzeichen auf.

Von Nick-Fabrice Vetter

Pirna-Copitz - In Pirna kam es am Dienstagvormittag zu einer Verfolgungsjagd zwischen der Polizei und einem Motorradfahrer. Dabei fiel den Beamten eine spezielle Sache auf.

Sofort fiel den Beamten auf, dass der Motorradfahrer (55) offenbar unter dem Einfluss von Alkohol stand. (Symbolfoto)
Sofort fiel den Beamten auf, dass der Motorradfahrer (55) offenbar unter dem Einfluss von Alkohol stand. (Symbolfoto)  © Jan Woitas/dpa

Zunächst schien alles nach einer allgemeinen Verkehrskontrolle auszusehen, heißt es in einer Mitteilung der Polizeidirektion Dresden. Doch gerade als die Beamten die Kontrolle beginnen wollten, drehte der 55-jährige Motorradfahrer plötzlich an seinem Gasgriff und ergriff die Flucht.

Kurze Zeit später gelang es den Ordnungshütern dann aber doch, den KTM-Fahrer anzuhalten. Zunächst fiel den Polizisten auf, dass der 55-Jährige offenbar betrunken war, doch auch das Motorrad selbst hatte ein großes Manko.

Zum einen konnte der Suff-Fahrer keine gültige Versicherung für sein Zweirad vorweisen. Zum anderen war das Kennzeichen offenbar selbst gebastelt, sodass das Motorrad insgesamt nicht zugelassen war.

Als der 55-Jährige die Aufforderung der Polizei sah, ergriff er die Flucht mit seiner KTM-Maschine. (Symbolfoto)
Als der 55-Jährige die Aufforderung der Polizei sah, ergriff er die Flucht mit seiner KTM-Maschine. (Symbolfoto)  © 123rf/sanse293
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Unverzüglich stellte die Polizei das Motorrad sicher und veranlasste eine Blutentnahme.

Gegen den Deutschen wird nun wegen Urkundenfälschung, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Fahrens unter Alkoholeinfluss ermittelt.

Titelfoto: Fotomontage: Jan Woitas/dpa, 123RF/sanse293

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