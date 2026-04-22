Soko-Chefin kämpft gegen zunehmende Gewalt: Die Akte Jugendkriminalität

Dresden - Über diesen Trend freut sich niemand: Sachsenweit war mit 24 Prozent fast jeder vierte Tatverdächtige bei Gewaltdelikten Kind oder Jugendlicher, 2016 waren es noch 13 Prozent. In Dresden versucht die Polizei mit der Soko Iuventus dem Phänomen Herr zu werden. Nicht ganz ohne Erfolg.

Seit rund einem Jahr leitet Jenny Ryschawy (42) die Soko Iuventus. © Holm Helis

Seit April 2025 leitet Jenny Ryschawy (42) die Soko - elf Ermittler, die sich mit Kriminalität von Jugendlichen gegen Jugendliche befassen. "Wir haben immer noch Gewalt Jugendlicher an Jugendlichen", sagt sie TAG24. "Aber es ist nicht mehr vergleichbar mit 2022 und 2023."

Aktuell liegen 17 offene Verfahren bei der Soko, gegen 13 Jugendliche gab es Haftbefehle. Seit Gründung der Soko hatte sie 704 Verfahren auf dem Tisch, insgesamt 342 Tatverdächtige ermittelt. Die Statistik spricht zum Teil für die Soko: In Dresden registrierten die Ermittler 2025 insgesamt 4407 Straftaten Minderjähriger, im Vorjahr waren es 4886 und 2023 sogar 5162.

Allerdings erreichten die einfachen Körperverletzungen mit 470 Fällen und die gefährlichen Körperverletzungen 300 Fällen insgesamt einen traurigen Rekordwert in den letzten zehn Jahren.

"Schwerpunkte sind immer noch Wiener Platz, Prager Straße oder der Albertplatz", sagt die Erste Kriminalhauptkommissarin. "Mit der Zerschlagung der '212' konnten wir die Kriminalität rund um den Kaufpark Nickern zurückdrängen." Tatsächlich konnte hier wohl die Bildung einer festen Gang im letzten Augenblick gestoppt werden.