Bundespolizei schlägt am Hauptbahnhof zu: Mann mit geladener Waffe aus dem Verkehr gezogen

Dresden - Am Dresdner Hauptbahnhof sind innerhalb weniger Stunden eine Waffe sowie Drogen sichergestellt worden.

Die Bundespolizei konnte am Dresdner Hauptbahnhof eine geladene Waffe sowie Drogen sicherstellen. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

In der Nacht auf Dienstag kontrollierte die Bundespolizei gegen 2 Uhr einen Mann im Bahnhof.

Bei dem türkischen Staatsangehörigen entdeckten die Beamten eine illegale Pistole in seiner Bauchtasche. Die Waffe war mit sechs Patronen geladen.

Neben der geladenen Munition hatte er weitere 13 lose Patronen in einer Plastiktüte bei sich. Einen Waffenschein hatte der 47-Jährige nicht, es besteht der dringende Verdacht eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Der Mann wurde im Anschluss zur Wache gebracht und dort befragt. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass er der Polizei bereits bekannt ist - unter anderem wegen Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung.

Bereits wenige Stunden zuvor waren die Beamten einer weiteren polizeibekannten Person begegnet. Gegen 18.45 Uhr am Vorabend war ein 44-jähriger Deutscher auf dem Wiener Platz unterwegs.