Spezialkräfte überwältigen Mann mit Messer auf Dresdner Balkon: "Den konnten wir so nicht stehen lassen"

Dresden - Spezialkräfte wurden am Montagabend zu einer Bedrohungslage im Löbtauer Wohngebiet gerufen. Ein Mann stand mit einem Messer auf seinem Balkon.

Der Mann wurde von Beamten auf seinem Balkon überwältigt. © xcitepress

Wie Polizeisprecher Marko Laske auf TAG24-Nachfrage bestätigte, rückten Einsatzkräfte gegen 20 Uhr in der Altfrankener Straße an. Demnach wurde ihnen eine Bedrohungssituation gemeldet.

Schwer bewaffnete und vermummte Einsatzkräfte umstellten und sicherten ein Wohnhaus. Auch der Rettungsdienst wurde hinzugerufen.

Auslöser für den Einsatz: Ein Mann hatte mit einem Messer in der Hand auf seinem Balkon gestanden.

Allerdings soll der Mann niemanden direkt mit seinem Messer bedroht haben, "aber den konnten wir so nicht stehen lassen", erklärte Laske weiter.