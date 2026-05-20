Chaos-Flucht in Dresden: Bekiffter Fahrer (20) demoliert 13 Fahrzeuge und überschlägt sich
Dresden - Diese Flucht war zerstörerisch! In der Nacht auf Mittwoch ist ein bekiffter Range-Rover-Fahrer (20) in der Dresdner Neustadt vor der Polizei getürmt.
Der Autodieb war den Beamten gegen 1.30 Uhr auf der Bautzner Straße zwischen Albertplatz und Waldschlößchenbrücke aufgefallen.
"Er war zu schnell unterwegs, weshalb auch ein Blitzer auslöste", erklärte Polizeisprecher Lukas Reumund (48) auf TAG24-Nachfrage. Man habe den jungen Mann für eine Kontrolle anhalten wollen, was er jedoch ignoriert habe.
Es folgte eine wilde Verfolgungsjagd bis zur Hohnsteiner Straße nahe Alaunpark, wo der SUV insgesamt 13 Fahrzeuge beschädigte und sich anschließend überschlug.
"Der Libyer kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Er stand unter Cannabis-Einfluss", so Reumund weiter. Zwei weitere Insassen seien vor dem Crash noch ausgestiegen und weggerannt. Sie befänden sich auf der Flucht.
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"Insgesamt waren fünf Streifenwagen im Einsatz", sagte der Sprecher. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens sei noch unklar. Der Range Rover soll in Berlin geklaut worden sein.
Titelfoto: Montage: Roland Halkasch (2)