Chaos-Flucht in Dresden: Bekiffter Fahrer (20) demoliert 13 Fahrzeuge und überschlägt sich

Dresden - Diese Flucht war zerstörerisch! In der Nacht auf Mittwoch ist ein bekiffter Range-Rover-Fahrer (20) in der Dresdner Neustadt vor der Polizei getürmt.

Ein Range Rover raste vor der Polizei davon, verunglückte auf der Hohnsteiner Straße. © Roland Halkasch

Der Autodieb war den Beamten gegen 1.30 Uhr auf der Bautzner Straße zwischen Albertplatz und Waldschlößchenbrücke aufgefallen.

"Er war zu schnell unterwegs, weshalb auch ein Blitzer auslöste", erklärte Polizeisprecher Lukas Reumund (48) auf TAG24-Nachfrage. Man habe den jungen Mann für eine Kontrolle anhalten wollen, was er jedoch ignoriert habe.

Es folgte eine wilde Verfolgungsjagd bis zur Hohnsteiner Straße nahe Alaunpark, wo der SUV insgesamt 13 Fahrzeuge beschädigte und sich anschließend überschlug.

"Der Libyer kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Er stand unter Cannabis-Einfluss", so Reumund weiter. Zwei weitere Insassen seien vor dem Crash noch ausgestiegen und weggerannt. Sie befänden sich auf der Flucht.