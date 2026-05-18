Feuerwehrmann Hannes gestorben: Mord-Ermittlungen gegen den Todesraser

Dresden - Wieder trauert eine Feuerwehr um ihren Kameraden, wieder weil ein unter Drogen stehender Raser sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert haben soll. Nun sammeln die Kameraden Geld für die Beerdigung.

Der Ford-Fahrer kam schwerstverletzt in eine Klinik, wo er wenige Tage später verstarb. © Roland Halkasch

Mittlerweile ermittelt die Dresdner Staatsanwaltschaft wegen Mordes in Tateinheit mit verbotenem Kraftfahrzeugrennen gegen Ayman R. (22).

Er soll sich am 9. Mai von Pirna bis nach Nickern mit einem Firmenwagen eine Verfolgungsjagd geliefert, rote Ampeln ignoriert haben und dann an der Kreuzung Dohnaer Straße/Langer Weg/Tschirnhausstraße in einen Ford gekracht sein. Der Drogenraser versuchte noch, zu Fuß zu flüchten.

Der völlig arglos in die Situation verwickelte Ford-Fahrer Hannes T. (32) dagegen wurde mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Dort kämpften die Ärzte um sein Leben - doch am 13. Mai erlag der junge Mann seinen schweren Verletzungen.