Feuerwehrmann Hannes gestorben: Mord-Ermittlungen gegen den Todesraser

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Feuerwehr trauert um Kameraden: Ein mutmaßlich unter Drogen stehender Raser lieferte sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Kameraden sammeln Spenden.

Von Eric Hofmann

Dresden - Wieder trauert eine Feuerwehr um ihren Kameraden, wieder weil ein unter Drogen stehender Raser sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert haben soll. Nun sammeln die Kameraden Geld für die Beerdigung.

Der Ford-Fahrer kam schwerstverletzt in eine Klinik, wo er wenige Tage später verstarb.
Der Ford-Fahrer kam schwerstverletzt in eine Klinik, wo er wenige Tage später verstarb.  © Roland Halkasch

Mittlerweile ermittelt die Dresdner Staatsanwaltschaft wegen Mordes in Tateinheit mit verbotenem Kraftfahrzeugrennen gegen Ayman R. (22).

Er soll sich am 9. Mai von Pirna bis nach Nickern mit einem Firmenwagen eine Verfolgungsjagd geliefert, rote Ampeln ignoriert haben und dann an der Kreuzung Dohnaer Straße/Langer Weg/Tschirnhausstraße in einen Ford gekracht sein. Der Drogenraser versuchte noch, zu Fuß zu flüchten.

Der völlig arglos in die Situation verwickelte Ford-Fahrer Hannes T. (32) dagegen wurde mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

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Dort kämpften die Ärzte um sein Leben - doch am 13. Mai erlag der junge Mann seinen schweren Verletzungen.

Mit diesem Peugeot raste Ayman R. (22) von Pirna nach Dresden.
Mit diesem Peugeot raste Ayman R. (22) von Pirna nach Dresden.  © xcitepress/Christian Essler
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Feuerwehr bittet um Spenden

Die Freiwilige Feuerwehr sammelt Spenden für die Angehörigen ihres Kameraden Hannes T. (†32).
Die Freiwilige Feuerwehr sammelt Spenden für die Angehörigen ihres Kameraden Hannes T. (†32).  © Screenshot

Amyan R. wurde noch am Unfallort festgenommen, landete zuerst wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft. Inzwischen lautet der Vorwurf Mord. Ein Drogentest hatte positiv auf Amphetamine angeschlagen.

Ähnlich sah es die Staatsanwaltschaft auch im Fall des überfahrenen Dresdner Polizisten Maximilian Stoppa (†32), ging deshalb gegen das Urteil gegen Todesfahrer Dawid K. (27) in Revision.

In beiden Fällen traf es ein Mitglied einer Freiwilligen Feuerwehr. "Hannes war ein lebensfroher, hilfsbereiter und herzlicher Mensch, der mit seiner Art stets gute Laune verbreitete", schreiben seine Kameraden aus dem Arnsdorfer Ortsteil Wallroda. "Er war immer zur Stelle, wenn Hilfe gebraucht wurde und über viele Jahre ein sehr geschätzter Kamerad."

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Auch die Dresdner Stadtreinigung trauert um ihren Mitarbeiter. "Der Familie viel Kraft und Zuversicht", schreibt Geschäftsführer Alf Schwaten (56). "Wir sichern größtmögliche Unterstützung zu und werden unseren Kollegen nicht vergessen!"

Die Feuerwehr hat mittlerweile eine Spendensammlung ins Leben gerufen: gofundme.com/f/redcn-hannes

Titelfoto: Bildmontage: Roland Halkasch, Screenshot

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