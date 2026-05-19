Mann randaliert in Dresden und schlägt Bus-Scheibe ein: Kind verletzt

Dresden - Randale in Dresden! Ein Mann (35) wurde am Montagnachmittag festgenommen, nachdem er in der Wilsdruffer Vorstadt und in der Friedrichstadt gewütet hat. Dabei wurde unter anderem ein Kind verletzt.

In der Wilsdruffer Vorstadt und der Friedrichstadt hat am Montagnachmittag ein 35-Jähriger randaliert. Dabei gingen unter anderem mehrere Autoscheiben zu Bruch. (Symbolbild) © 123rf/meteoropata

Der Mann trat an der Maternistraße gegen mindestens fünf Autos und hinterließ dadurch Dellen. Bei einem Fahrzeug schlug er zudem die Scheibe ein.

Ähnlich ging es an der Weißeritzstraße weiter, wo er die Scheibe eines Gebäudes mit einer Flasche einwarf. Ein weiteres Ladenfenster ging an der Wachsbleichstraße zu Bruch.

Auf einem Parkplatz an der Weißeritzstraße randalierte er weiter, beschädigte mit einem Stein vier Autoscheiben und eine Motorhaube.

Dann ging er auf ein Auto los, was zu diesem Zeitpunkt im Bereich im Stau stand, und zerstörte dessen Scheibe.