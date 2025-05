So clever wie die war er schon lange: Rentner (75) trickst Betrüger aus

Dresden - An diesem cleveren Senior biss sich die Schockanruf-Mafia die Zähne aus! Wolfgang B. (75) sollte Betrügern 40.000 Euro übergeben. Doch der einstige Lokführer reagierte sofort und schaltete geistesgegenwärtig die Polizei ein. Die Beamten nahmen Daniel K. (54), der sich als "Richter Müller" ausgab, daraufhin fest. Nun gab es die Strafe vom echten Amtsrichter in Dresden .

Wolfang B. (75) berät ehrenamtlich Rentner. Er wird nicht müde, vor solchen Betrüger-Maschen zu warnen. "Es gibt noch viel zu viele Menschen, die darauf reinfallen." © Thomas Türpe

Im Dezember 2024 erhielt Wolfgang einen Anruf. Am Telefon weinte eine Frau hemmungslos. Angeblich war das seine Tochter, die einen tödlichen Unfall verursacht hatte und nur gegen Kaution die U-Haft vermeiden konnte.

Dem Senior schwante, dass da Betrüger mit Schockanrufen agieren und begann seinerseits zu schauspielern. Nach seiner "Tochter" redeten am Telefon noch ein "Polizist" und ein "Staatsanwalt" mit ihm.

Sie fragten, was er für Schmuck habe. "Dafür muss ich in den Keller und deshalb weg vom Telefon. Mein Festnetz-Telefon hat nur ein kurzes Kabel", flunkerte Wolfgang, der die Zeit nutzte, um die Polizei zu rufen. Die kam sofort zu ihm nach Cotta.



"Ich sollte Schmuck und 40.000 Euro zum Amtsgericht bringen", so der Senior, der prompt behauptete: "Meine Frau ist bettlägerig, ich kann das Haus nicht verlassen."

Dann, so die Betrüger am Telefon, würde gleich der "Richter Müller" klingeln und alles mitnehmen. Es klingelte Daniel K., der sofort verhaftet wurde. Seither saß der Pole in U-Haft.