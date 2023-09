Dieb wird in Dresdner Club erwischt: Dann schlägt er zu

Dresden - Gewalttätiger Dieb im "Alten Pumpenhaus" an der Devrientstraße!

Ein Unbekannter klaute im "Alten Pumpenhaus" einen Pullover. Dann schlug er zu. (Archivbild) © Steffen Füssel

Wie die Polizeidirektion Dresden am heutigen Sonntag mitteilte, hat am Samstagmorgen ein bislang Unbekannter in dem Dresdner Club den Pullover eines Party-Gängers (19) geklaut. Es geschah etwa zwei Stunden vor Ende des "Energized Chapter 5", gegen 3 Uhr.

Doch der 19-Jährige beobachtete den Vorfall und verlangte sein Kleidungsstück zurück. Daraufhin schlug ihm der Mann unvermittelt ins Gesicht.

Einem Freund des Opfers gelang es, dem Täter das Diebesgut wieder zu entreißen.

Jedoch konnte der Schläger flüchten und bislang auch nicht ausfindig gemacht werden.