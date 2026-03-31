Diebes-Paar stiehlt Grabplatte von Dresdner Friedhof und will Metall auf Wertstoffhof verscherbeln

Dresden - Ein dreister Raub ist auf einem Dresdner Wertstoffhof aufgeflogen. Nachdem ein Pärchen eine Grabplatte von einem Friedhof gestohlen hatte, wollte es diese zu schnellem Geld machen. Doch die Mitarbeiter des Wertstoffhofs durchschauten das Duo.

Das Paar versuchte sein Diebesgut auf dem Wertstoffhof an der Fritz-Reuter-Straße zu verhökern. (Symbolfoto) © picture alliance / Armin Weigel/dpa

Am Montag gegen 11.05 Uhr erreichten eine deutsche Frau (36) und ein deutscher Mann (38) den Wertstoffhof an der Fritz-Reuter-Straße. Im Gepäck hatten sie eine fünf Kilogramm schwere Messingplatte, die sie vor Ort gegen 23 Euro eintauschten, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Doch als die Mitarbeiter der Abfallstelle das Stück Metall genauer begutachteten, fiel ihnen auf, dass es sich um eine Grabplatte handelte.

Sofort riefen sie die Polizei, die wenig später eintraf. Und tatsächlich: Die Grabplatte, die das Paar auf dem Wertstoffhof abgegeben hatte, ist ebenjene, die Anfang Februar von einem Grab auf dem Friedhof in Dresden-Leuben gestohlen wurde!