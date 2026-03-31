 1.323

Diebes-Paar stiehlt Grabplatte von Dresdner Friedhof und will Metall auf Wertstoffhof verscherbeln

Am Montagmittag versuchten eine Frau und ein Mann, eine Grabplatte auf einem Wertstoffhof zu verkaufen, die im Februar von einem Friedhof gestohlen wurde.

Von Nick-Fabrice Vetter

Dresden - Ein dreister Raub ist auf einem Dresdner Wertstoffhof aufgeflogen. Nachdem ein Pärchen eine Grabplatte von einem Friedhof gestohlen hatte, wollte es diese zu schnellem Geld machen. Doch die Mitarbeiter des Wertstoffhofs durchschauten das Duo.

Das Paar versuchte sein Diebesgut auf dem Wertstoffhof an der Fritz-Reuter-Straße zu verhökern. (Symbolfoto)
Das Paar versuchte sein Diebesgut auf dem Wertstoffhof an der Fritz-Reuter-Straße zu verhökern. (Symbolfoto)  © picture alliance / Armin Weigel/dpa

Am Montag gegen 11.05 Uhr erreichten eine deutsche Frau (36) und ein deutscher Mann (38) den Wertstoffhof an der Fritz-Reuter-Straße. Im Gepäck hatten sie eine fünf Kilogramm schwere Messingplatte, die sie vor Ort gegen 23 Euro eintauschten, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Doch als die Mitarbeiter der Abfallstelle das Stück Metall genauer begutachteten, fiel ihnen auf, dass es sich um eine Grabplatte handelte.

Sofort riefen sie die Polizei, die wenig später eintraf. Und tatsächlich: Die Grabplatte, die das Paar auf dem Wertstoffhof abgegeben hatte, ist ebenjene, die Anfang Februar von einem Grab auf dem Friedhof in Dresden-Leuben gestohlen wurde!

Die rund fünf Kilogramm schwere Messingplatte war ganze 23 Euro wert. (Symbolfoto)
Die rund fünf Kilogramm schwere Messingplatte war ganze 23 Euro wert. (Symbolfoto)  © 123RF/magryt
Deine täglichen News aus Dresden

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.

Bereits nach kurzer Suche konnten die Beamten das Paar stellen. Die Ermittlungen gegen die 36-Jährige und gegen den 38-Jährigen dauern noch weiter an.

Titelfoto: Fotomontage: 123RF/magryt, picture alliance / Armin Weigel/dpa

Mehr zum Thema Dresden Crime: