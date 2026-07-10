Messer und Schlagstock bringen Räuber nichts: Markt-Mitarbeiter schlägt Wodka-Dieb nieder

Dresden - Dramatische Szenen am Mittwochabend vor einem Supermarkt in Dresden -Striesen: Ein mit einem Messer bewaffneter Ladendieb hat versucht, mit zwei Flaschen Wodka zu flüchten, dann wurde er von einem Mitarbeiter gestoppt.

Die Polizisten fanden bei dem 47-jährigen Dieb neben einem Messer auch noch einen Teleskopschlagstock. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

Wie ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, verließ der 47-Jährige gegen 18.45 Uhr den Markt an der Schandauer Straße 34, ohne die beiden Wodka-Flaschen im Wert von knapp 40 Euro zu bezahlen.

Ein 46-jähriger Mitarbeiter sprach den Mann daraufhin an und stellte ihn zur Rede. Doch statt die Beute herauszugeben, versuchte der Tatverdächtige zu fliehen.

Dabei hielt er nach Polizeiangaben ein Messer in der Hand. Im weiteren Verlauf hat er sogar eine der Wodka-Flaschen nach dem Mitarbeiter geworfen.

Der Angestellte reagierte blitzschnell: Er fing die Flasche und schlug den mutmaßlichen Räuber damit nieder. Der 47-Jährige ging zu Boden und musste anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden.