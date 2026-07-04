Zugriff am Hauptbahnhof: Polizei schnappt mehrfach gesuchten Dieb

Dresden - Zugriff am Hauptbahnhof! Am Mittwochabend konnten Beamten der Dresdner Bundespolizei einen gesuchten Dieb dingfest machen.

Am Mittwoch wurde am Hauptbahnhof in Dresden ein gesuchter Dieb dingfest gemacht. (Archivbild) © Holm Helis

Während einer Kontrolle fanden die Beamten heraus, dass gegen den 24-Jährigen eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Dresden vorlag, wie man am Freitag mitteilte.

Der Syrer wurde mit einem Untersuchungshaftbefehl wegen Diebstahls in gleich mehreren Fällen gesucht. Aus diesem Grund klickten noch vor Ort die Handschellen.

Am Tag darauf wurde der Gesuchte am Nachmittag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.