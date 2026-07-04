Zugriff am Hauptbahnhof: Polizei schnappt mehrfach gesuchten Dieb
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Dresden - Zugriff am Hauptbahnhof! Am Mittwochabend konnten Beamten der Dresdner Bundespolizei einen gesuchten Dieb dingfest machen.
Während einer Kontrolle fanden die Beamten heraus, dass gegen den 24-Jährigen eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Dresden vorlag, wie man am Freitag mitteilte.
Der Syrer wurde mit einem Untersuchungshaftbefehl wegen Diebstahls in gleich mehreren Fällen gesucht. Aus diesem Grund klickten noch vor Ort die Handschellen.
Am Tag darauf wurde der Gesuchte am Nachmittag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.
Seine Entscheidung hatte für den 24-Jährigen gravierende Folgen:
Der Haftbefehl wurde in Vollzug gesetzt, wodurch der Mann unverzüglich ins Gefängnis gebracht wurde.
Titelfoto: Holm Helis