Drei Raubüberfälle an einem Tag - dann schnappt Polizei zwei 16-Jährige

Dresden - Am gestrigen Sonntag wurde die Polizei zu gleich mehreren Raubüberfällen in Dresden gerufen.

Einer der Vorfälle ereignete sich an der Rothenburger Straße in der Dresdner Neustadt. (Archivbild) © Thomas Türpe

Der erste Vorfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden gegen 4 Uhr in der Äußeren Neustadt. Dort wurde ein 37-Jähriger nach einem Streit in einem Club von gleich mehreren Unbekannten geschlagen. Anschließend nahmen die Täter seine Jacke, in der sich Bargeld und ein Handy befand, und liefen davon.

Zwar konnte das Telefon nur kurze Zeit später in einer Bahn aufgefunden und sichergestellt werden, von den Männern fehlte jedoch jede Spur.



Gegen 6.15 Uhr eilten die Polizisten zu einem ähnlichen Einsatz im selben Stadtteil. Dort war ein 26-Jähriger von drei Unbekannten auf der Rothenburger Straße angesprochen worden.

Zunächst fragten sie ihn vermeintlich unschuldig nach Zigaretten und Geld.

Als der Mann ihnen dann jedoch nur seine Zigaretten überreichte, wurde er von den Fremden mit Pfefferspray bedroht, woraufhin er ihnen doch sein Portemonnaie reichte.

Die Täter schnappten sich daraus 20 Euro Bargeld sowie eine Geldkarte und machten sich aus dem Staub.