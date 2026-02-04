Er klaute 13 Handbrausen: Schnelles Urteil gegen Baumarkt-Dieb
Dresden - Nur wenige Tage nach einem dreisten Ladendiebstahl hat das Amtsgericht Dresden am Montag ein rechtskräftiges Urteil gefällt. Ein 21-jähriger Russe wurde im beschleunigten Verfahren wegen Diebstahls zu 150 Tagessätzen à 4 Euro verurteilt.
Der junge Mann hatte am 28. Januar gegen 14.15 Uhr in einem Baumarkt an der Dohnaer Straße 13 Handbrausen eingesteckt. Gesamtwert der Beute: etwa 990 Euro.
Laut Gericht wollte er sich damit zumindest teilweise seinen Lebensunterhalt finanzieren.
Doch der Plan ging nicht auf: Der Täter wurde auf frischer Tat ertappt und noch vor Ort vorläufig festgenommen.
Bereits einen Tag später kam er in Hauptverhandlungshaft, in der er bis zur Urteilsverkündung blieb.
Vor Gericht zeigte sich der 21-Jährige geständig. Er war in Deutschland bislang nicht vorbestraft.
Titelfoto: 123rf/ fascinadora