Trümmerhaufen in Dresden: Täter erbeuten Kippen und Bargeld
Dresden - In der Nacht auf Montag ist in Dresden erneut ein Zigarettenautomat gesprengt worden.
Gegen 3.30 Uhr haben bisher unbekannte Täter einen Automaten an der Budapester Straße "komplett zerstört", wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 am Morgen erklärte.
Rund um den Trümmerhaufen fanden die Einsatzkräfte noch Bargeld und Kippenschachteln. Was nicht mehr dort lag, haben die Täter mutmaßlich mitgehen lassen.
Zurück blieb ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.
Erst Ende der vergangenen Woche wurde ein Zigarettenautomat an der Georg-Palitzsch-Straße im Stadtteil Prohlis in Schutt und Asche gelegt.
Titelfoto: Bildmontage: Roland Halkasch