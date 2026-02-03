Streit im Straßenverkehr eskaliert: Senior fährt Radfahrer um

Gorbitz - In einer Gorbitzer Plattenbausiedlung sind ein Autofahrer (70) und ein Fahrradfahrer (49) aneinandergeraten. Gerade als der Streit geklärt schien, beschleunigte der Senior und brachte den Zweiradfahrer zu Fall .

Die beiden Männer gerieten aneinander, nachdem sie vom Omsewitzer Ring in die Hainbuchenstraße eingebogen waren. © Fotomontage: Thomas Türpe

Wie die Polizei mitteilte, gerieten die beiden Streithähne am gestrigen Montagnachmittag gegen 15.55 Uhr aneinander. Demnach soll sowohl der 70-Jährige mit seinem Hyundai i10 als auch der 49-Jährige vom Omsewitzer Ring aus in die Hainbuchenstraße abgebogen sein. An einer engen Stelle in dieser Straße hielt der Hyundai-Fahrer schließlich an.

Zunächst wartete der Radfahrer geduldig hinter dem Wagen, doch selbst nach einiger Zeit zog der 70-Jährige es nicht in Erwägung, die Straße freizumachen.

Schließlich sprach der Radfahrer den älteren Herrn am Steuer an, doch aus dem Gespräch entbrannte ein Streit. Dieser endete erst, als der Radfahrer vom Sattel stieg und sein Rad eng am Auto des 70-Jährigen vorbeischob.

Gerade als er wieder aufsitzen wollte, beschleunigte der Hyundai-Fahrer und fuhr gegen den Radfahrer, der daraufhin stürzte. Der 70-Jährige floh anschließend vom Unfallort.