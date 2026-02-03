Er klaute 13 Handbrausen: Schnelles Urteil gegen Baumarkt-Dieb

Dresden - Nur wenige Tage nach einem dreisten Ladendiebstahl hat das Amtsgericht Dresden am Montag ein rechtskräftiges Urteil gefällt. Ein 21-jähriger Russe wurde im beschleunigten Verfahren wegen Diebstahls zu 150 Tagessätzen à 4 Euro verurteilt.

Der Beschuldigte versuchte, 13 Handbrausen aus einem Baumarkt zu klauen. (Symbolbild) © 123rf/ fascinadora

Der junge Mann hatte am 28. Januar gegen 14.15 Uhr in einem Baumarkt an der Dohnaer Straße 13 Handbrausen eingesteckt. Gesamtwert der Beute: etwa 990 Euro.

Laut Gericht wollte er sich damit zumindest teilweise seinen Lebensunterhalt finanzieren.

Doch der Plan ging nicht auf: Der Täter wurde auf frischer Tat ertappt und noch vor Ort vorläufig festgenommen.