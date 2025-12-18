Großrazzia beim Haschkeks-Dealer

 2.081

Von Benjamin Richter, Jakub Gawlik

Dresden - Drogenrazzia in der Dresdner Altstadt! Am Mittwoch durchsuchte die Polizei die Wohnung eines bewaffneten Großdealers.

Der Beschuldigte wurde dem Haftrichter vorgeführt.
Der Beschuldigte wurde dem Haftrichter vorgeführt.  © Peter Schulze

Bei der Razzia an der feinen Königstraße wurden über 20 Kilo Drogen beschlagnahmt.

Neben Hasch-Keksen und Tüten voller THC-haltiger Gummibären wurden 15 Kilo Cannabis, drei Kilo Haschisch und ein Kilo Amphetamine sichergestellt.

"Für Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit soll der Beschuldigte in seiner Wohnung diverse Waffen aufbewahrt haben", berichtete Oberstaatsanwalt Jürgen Schmidt (50), darunter Messer und Pfefferspray.

Auch wurden 26.000 Euro Bargeld sichergestellt. Im Eilverfahren wurde der deutsche Dealer nach seiner vorläufigen Festnahme noch am Donnerstag zum Ermittlungsrichter ins Amtsgericht Dresden gebracht.

Kiffen ist zwar legal, der Großhandel mit Cannabis aber nicht. (Symbolbild)
Kiffen ist zwar legal, der Großhandel mit Cannabis aber nicht. (Symbolbild)  © 123RF

Wohnung durchsucht, Beschuldigter festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt

"Der Richter hat dem Antrag stattgegeben, der Beschuldigte hat keine Aussagen gemacht und befindet sich während der weiteren Ermittlungen, die unter Hochdruck laufen, in U-Haft", erklärte Schmidt.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Dresden und der Polizeidirektion Dresden dauern an.

Erstmeldung von 15.06 Uhr, aktualisiert um 17.03 Uhr

Titelfoto: Peter Schulze

