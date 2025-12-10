Versuchter Bankraub in Löbtau: Mann zückt Messer in Sparkasse

Dresden - Schrecksekunde in Dresden -Löbtau! Mit einem Messer in der Hand betrat ein Ukrainer (38) die Sparkasse in der Kesseldorfer Straße.

An der Kesselsdorfer Straße in Löbtau kam es zu einem großen Polizeieinsatz. Ein Ukrainer wollte die Sparkasse ausrauben. © privat

Um 15.10 Uhr schrillte der Alarm bei der Polizei, acht Streifenwagen rückten aus, die Filiale wurde abgeriegelt.

"Er konnte vor Ort festgenommen werden, die Kunden wurden evakuiert", sagte Polizeisprecher Uwe Hofmann (41) zu TAG24.