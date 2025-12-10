36.576
Versuchter Bankraub in Löbtau: Mann zückt Messer in Sparkasse
Dresden - Schrecksekunde in Dresden-Löbtau! Mit einem Messer in der Hand betrat ein Ukrainer (38) die Sparkasse in der Kesseldorfer Straße.
Um 15.10 Uhr schrillte der Alarm bei der Polizei, acht Streifenwagen rückten aus, die Filiale wurde abgeriegelt.
"Er konnte vor Ort festgenommen werden, die Kunden wurden evakuiert", sagte Polizeisprecher Uwe Hofmann (41) zu TAG24.
Verletzte gab es glücklicherweise nicht, Geld bekam er auch keins und auch die Sperrungen konnten nach einer halben Stunde wieder aufgehoben werden. Gegen den Mann wird jetzt wegen räuberischer Erpressung ermittelt.
Titelfoto: privat