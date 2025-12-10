 12.475

Sex-Attacke in Gorbitz: Mann begrapscht Mädchen

In Dresden wurde eine Zwölfjährige von einem Mann sexuell belästigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Von Lea Kluge

Dresden - Im Dresdner Stadtteil Gorbitz wurde ein Kind sexuell belästigt. Die Polizei bittet jetzt die Bevölkerung und Mithilfe und sucht nach Zeugen der ekelhaften Tat.

Am Amalie-Dietrich-Platz wurde ein Kind (12) am Montagmorgen sexuell belästigt. (Archivbild)
Am Amalie-Dietrich-Platz wurde ein Kind (12) am Montagmorgen sexuell belästigt. (Archivbild)  © Steffen Füssel

Am Montagmorgen zwischen 6.30 Uhr und 6.45 Uhr stellte sich ein fremder Mann dem zwölfjährigen Mädchen am Amalie-Dietrich-Platz in den Weg und berührte sie laut Polizei sexuell.

Als sich das Kind gegen die unsittliche Belästigung wehrte, flüchtete der Unbekannte.

Zur Beschreibung des Mannes:

Dresden: Versuchter Bankraub in Löbtau: Mann zückt Messer in Sparkasse
Dresden Crime Versuchter Bankraub in Löbtau: Mann zückt Messer in Sparkasse
  • war 25 bis 30 Jahre alt
  • etwa 1,80 Meter groß
  • hatte einen dunkelblonden Bart
  • trug eine schwarze Jacke mit Kapuze und eine dunkelgraue Hose

Die Polizei sucht nun nach Hinweisen zum Täter. Zeugen können sich bei der Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351/ 483 22 33 melden.

Titelfoto: Steffen Füssel

Mehr zum Thema Dresden Crime: