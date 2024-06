Randale am Bahnhof: Wer hat in Klotzsche gewütet?

Am Gleis 3 des Bahnhofs Dresden-Klotzsche wurde eine Glasscheibe des Wartehauses zerstört. © Petra Hornig

Am Bahnhof Klotzsche im Dresdner Norden hat jemand eine Glasscheibe eines Wartehäuschens am Gleis 3 komplett zerstört.



Wie die Ermittler am heutigen Dienstagmorgen mitteilten, kam es bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der vergangenen Woche zu dem sinnlosen Akt des Vandalismus.

Festgestellt wurde das Ganze dann erst Freitagfrüh gegen 7 Uhr. Sofort wurden die Ermittlungen aufgenommen.

Wer etwas beobachtet hat, soll sich bei den Beamten melden.