Dresden schmeißt stadtbekannte Dealer aus der City! Innenstadt-Verbot droht weiteren "alten Bekannten"

War er zeitweise beruhigt, ist der Wiener Platz mittlerweile wieder ein Kriminalitäts-Hotspot. © Norbert Neumann

Eigentlich wohnt Anwar S. in Neustadt/Sachsen, trotzdem traf ihn die Polizei am 27. Juli und 12. August beim Cannabis-Handel am Wiener Platz, dort soll er auch am 29. August jemanden bedroht haben, einen Tag vorher ermittelte die Polizei gegen ihn wegen einer Körperverletzung in der St. Petersburger Straße. Weitere Betäubungsmittel- und Diebstahlsdelikte kommen hinzu.

Auch sein Landsmann Walid T. wurde zwischen Juli und September mindestens viermal beim Grashandel vor dem Hauptbahnhof erwischt.



Damit das aufhört, erließ die Polizei nun vergangene Woche gegen alle beide ein Aufenthaltsverbot in Prager Straße und Wiener Platz, in den Hauptbahnhof dürfen sie aber trotzdem. Wurde es für drei Monate verhängt, erwischte die Ermittlungsgruppe Innenstadt Walid S. bereits vergangenen Freitag wieder dort:

"Wir nahmen ihn daraufhin bis zum Folgetag in polizeiliches Gewahrsam", so Polizeipräsident Lutz Rodig (61).