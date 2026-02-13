Trio versucht 15-Jährigen auf Spielplatz zu erpressen, dann kommt ein Messer ins Spiel
Dresden - In Pieschen haben drei Heranwachsende im Alter von 14 und 15 Jahren versucht, einen 15-Jährigen zu erpressen.
Wie die Polizei mitteilte, sprach das Trio am Donnerstagabend gegen 20.25 Uhr den Jugendlichen auf einem Spielplatz an der Wurzener Straße an und verlangte die Freischaltung mehrerer gemieteter E-Roller.
Als der Teenie ablehnte, zückte einer der Gruppe ein Messer und bedrohte ihn damit.
Nachdem Zeugen die Beamten alarmiert hatten, flohen der 14-Jährige und die beiden 15-Jährigen.
Trotz ihrer Flucht konnten die Drei noch am selben Abend von der Polizei gestellt werden.
Gegen die Tatverdächtigen läuft nun ein Verfahren wegen räuberischer Erpressung. Nach der Aufnahme der Personalien wurden die drei Jungs an ihre Eltern übergeben.
Titelfoto: Friso Gentsch/dpa