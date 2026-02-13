Trio versucht 15-Jährigen auf Spielplatz zu erpressen, dann kommt ein Messer ins Spiel

Dresden - In Pieschen haben drei Heranwachsende im Alter von 14 und 15 Jahren versucht, einen 15-Jährigen zu erpressen.

Die Tat ereignete sich am Donnerstagabend auf einem Spielplatz in Pieschen. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Wie die Polizei mitteilte, sprach das Trio am Donnerstagabend gegen 20.25 Uhr den Jugendlichen auf einem Spielplatz an der Wurzener Straße an und verlangte die Freischaltung mehrerer gemieteter E-Roller.

Als der Teenie ablehnte, zückte einer der Gruppe ein Messer und bedrohte ihn damit.

Nachdem Zeugen die Beamten alarmiert hatten, flohen der 14-Jährige und die beiden 15-Jährigen.

Trotz ihrer Flucht konnten die Drei noch am selben Abend von der Polizei gestellt werden.