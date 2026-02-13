 1.450

Trio versucht 15-Jährigen auf Spielplatz zu erpressen, dann kommt ein Messer ins Spiel

Von Karolin Wiltgrupp

Dresden - In Pieschen haben drei Heranwachsende im Alter von 14 und 15 Jahren versucht, einen 15-Jährigen zu erpressen.

Die Tat ereignete sich am Donnerstagabend auf einem Spielplatz in Pieschen. (Symbolbild)
Die Tat ereignete sich am Donnerstagabend auf einem Spielplatz in Pieschen. (Symbolbild)  © Friso Gentsch/dpa

Wie die Polizei mitteilte, sprach das Trio am Donnerstagabend gegen 20.25 Uhr den Jugendlichen auf einem Spielplatz an der Wurzener Straße an und verlangte die Freischaltung mehrerer gemieteter E-Roller.

Als der Teenie ablehnte, zückte einer der Gruppe ein Messer und bedrohte ihn damit.

Nachdem Zeugen die Beamten alarmiert hatten, flohen der 14-Jährige und die beiden 15-Jährigen.

Trotz ihrer Flucht konnten die Drei noch am selben Abend von der Polizei gestellt werden.

Gegen die Tatverdächtigen läuft nun ein Verfahren wegen räuberischer Erpressung. Nach der Aufnahme der Personalien wurden die drei Jungs an ihre Eltern übergeben.

Titelfoto: Friso Gentsch/dpa

