Dresdner Linienbus muss scharf abbremsen: Drei Kinder verletzt!

Weil ein Auto plötzlich kreuzte, musste ein Linienbus scharf abbremsen. Drei Kinder (4, 4, 8) erlitten dabei Verletzungen. (Symbolfoto) © Steffen Füssel

Am heutigen Montagmorgen war der Fahrer (22) eines Linienbusses in Dresden mit mehreren Kindern an Bord auf der Budapester Straße in Richtung Dippoldiswalder Platz unterwegs.

Kurz vor der Kreuzung zur Ammonstraße scherte ein Skoda Superb gegen 7. 30 Uhr plötzlich vor dem Bus ein, um noch die Abfahrt nehmen zu können, teilte die Polizeidirektion Dresden mit.

Um einen Crash zu vermeiden, musste der Busfahrer scharf abbremsen.

Dabei stürzten zwei Jungen (beide 4) und ein Mädchen (8). Sie wurden allesamt verletzt.