Dresdner Späti-Händler können aufatmen: Pistolen-Mann von seiner Mutter verpfiffen?

Dresden - Aufatmen bei den Spätis in und um Dresden : Nach drei Überfällen und einer Öffentlichkeitsfahndung schnappte die Polizei Lukas P. (19) in Erfurt. Nun sitzt er wegen dreifachen Raubverdachts in U-Haft. Der Tipp kam wohl von der eigenen Mutter.

Im September 2024 wurde der Späti von "Tante Emma"-Chef Torsten Wiesner (45) überfallen. © Bildmontage: Eric Münch, Christian Juppe

Am 13. Januar traf es ein Geschäft in der Papstdorfer Straße, am 20. eins in Pirna und dazwischen den Späti "Tante Emma" in der Augsburger Straße in Dresden: Hier soll Lukas P. mit einer Pistole Geld geraubt haben, dann von einer Mitarbeiterin in einen Bus gejagt worden sein.

Dort nahm er die Maske ab und ging prompt in die Kamera-Falle. Pech für ihn, denn nun kannte jeder sein Gesicht.

Nach TAG24-Informationen soll die Mutter ihren eigenen Sohn erkannt haben und dessen Handynummer an die Polizei gegeben haben.

Der Pirnaer hatte sich offenbar nach der Fahndung nach Erfurt abgesetzt, aber tatsächlich konnte sein Handy dort wohl in der Straße "Am Anger" geortet werden.

Wenig später erfolgte am Freitag der Zugriff, er kam in Dresden vor den Ermittlungsrichter und sitzt nun in Untersuchungshaft.