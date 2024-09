16.09.2024 19:25 19.535 "Tante Emma" mit Beil & Messer gestürmt: "Geld her, yallah!"

Der Spätshop "Tante Emma" an der Augsburger Straße in Dresden-Striesen wurde am Freitag überfallen. 1000 Euro wurden aus der Kasse geklaut.

Von Eric Hofmann

Dresden - Wieder "Tante Emma", wieder derselbe Mitarbeiter (43). Freitagabend stürmte ein Duo mit Messer und Beil den beliebten Spätshop an der Augsburger Straße im Dresdner Stadtteil Striesen und raubte 1000 Euro aus der Kasse. Späti-Chef Torsten Wiesner (45) will es nicht zu einem dritten Überfall kommen lassen. © Christian Juppe "Normalerweise ist Freitagabend unsere Hauptgeschäftszeit" erinnert sich der Spätshop-Mitarbeiter. "Diesmal war es wegen des Wetters leer." Doch 22.07 Uhr kamen plötzlich zwei junge Männer in den Laden - einer zog ein Messer, der andere hielt ein Fleischerbeil in seiner Hand. Dresden Crime Polizei kontrolliert Frau im EuroCity in Sachsen, dann klicken die Handschellen "Der mit dem Messer stand ganz schnell neben mir", sagt der Überfallene. "Der andere hob drohend das Beil.“ Wie bereits beim vergangenen Überfall im März 2023 fielen die Worte "Geld her, yallah!". Doch damals war der bisher nicht gefasste Täter weiß, hatte blaue Augen - "diesmal hatten die Männer dunklere Haut und dunkle Haare." Innerhalb von Sekunden waren die beiden Räuber mit 1000 Euro aus der Kasse wieder weg, flohen Richtung Hüblerplatz. "Man geht jetzt schon mit mulmigen Gefühl auf Arbeit", sagt der Überfallene. "Aber ich sage mir immer, es ging ja nicht um mich, sondern nur um das Geld." Ein Bildschirm zeigt Aufnahmen einer Überwachungskamera. © Christian Juppe Mit Messer und Beil überfielen zwei junge Männer den Spätshop. © Screenshot privat Späti-Chef Torsten Wiesner (45) will nun einen dritten Überfall verhindern: "Wir werden keine größeren Mengen Bargeld mehr im Laden haben. Außerdem kommen jetzt noch bessere Kameras." Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: Bildmontage: Christian Juppe/privat