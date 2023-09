DSC-Fans im Stadion brutal überfallen und verprügelt: Waren es Dynamo-Anhänger?

Dresden - Plötzlich tauchten sechs junge Männer im Fanraum des Dresdner Sportclubs 1898 (DSC) auf. Schon bald setzte es Fausthiebe. Nach dem Vorfall am Sonntag, dem 10. September, ermitteln jetzt die Staatsanwaltschaft Dresden und die Polizeidirektion Dresden gemeinsam gegen die sechs Deutschen. Die Männer (19, 20, 20, 20, 20 und 25) werden des schweren Raubes und der gefährlichen Körperverletzung verdächtigt. Nach TAG24-Informationen soll es sich bei ihnen um Dynamo-Anhänger handeln.

Der Vorfall ereignete sich im Heinz-Steyer-Stadion. © Holm Helis

Die Tat ereignete sich gegen 12.30 Uhr in der Nordtribüne des Heinz-Steyer-Stadions, wo sich der Fanraum befindet. Das teilten die Staatsanwaltschaft Dresden und die Polizeidirektion Dresden am Montagnachmittag in einer gemeinsamen Medieninformation mit.

Demnach wird den Beschuldigten vorgeworfen, sie hätten dort ausgestellte Fanartikel an sich nehmen wollen, um sie als Trophäe für sich zu behalten.

Vor Ort seien sie jedoch auf zwei DSC-Fans (24 und 29) getroffen. Diese hätten sich geweigert, ihre Fanartikel herauszugeben, woraufhin die Situation eskaliert sei.

Drei Männer aus der Gruppe sollen auf die Fans losgegangen sein, aggressiv mit Fäusten auf sie eingeschlagen haben.