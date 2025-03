Ex-Bürgermeister rammt Auto und fährt einfach weiter - aus Angst!

Dresden - Schöne Bescherung: Heiligabend 2023 krachte der ehemalige Finanzbürgermeister Freibergs, Arnd B. (81, SPD), in Dresden in einen Skoda - und fuhr einfach weiter. Obwohl er das offen zugibt, legte er gegen den Strafbefehl zunächst Widerspruch ein. Der Grund: Er wollte erklären, wie es dazu kam. So landete der Fall am gestrigen Mittwoch vor dem Amtsgericht Dresden.