Spuren im Schnee: Amateurhafter Einbrecher in der Neustadt gefasst

Dresden - Das muss er wohl noch mal üben! Ein 25-Jähriger stieg mutmaßlich in der Nacht von Montag auf Dienstag in ein Geschäft in der Dresdner Neustadt ein. Wegen seines amateurhaften Verhaltens hatte die Polizei wenig Mühe.

Nicht immer hat es die Polizei so einfach wie am frühen Dienstag. (Symbolfoto) © Soeren Stache/dpa

Ein Streifenteam wurde gegen 3.20 Uhr zu besagtem Laden an der Prießnitzstraße gerufen.

Wie die Beamten mitteilten, hatte ein bis dato noch Unbekannter die Eingangstür eingetreten, sei dem ersten Anschein nach aber ohne etwas mitgehen zu lassen wieder abgehauen.

Offenbar hatte der mutmaßliche Einbrecher den nächtlichen Schneefall dabei nicht auf dem Zettel. Die Streife musste nämlich nur einer frischen Reifenspur eines Fahrrads folgen, die vom Tatort zu einem Haus ganz in der Nähe führte.

Dort entdeckten die Polizisten ein zur Fahndung ausgeschriebenes, geklautes Mountainbike und stellten es zunächst sicher. Den Tatverdächtigen zu fassen, war im Anschluss ein leichtes Spiel.