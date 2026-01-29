"Welle von Betrugsversuchen": Dresdner Polizei warnt vor dreister Masche

Dresden - Die Polizei warnt vor dreisten Betrügern, die aktuell in Dresden und Umgebung ihr Unwesen treiben.

Die Dresdner Polizei warnt vor dreisten Betrügern. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa

In einer Mitteilung am Donnerstag berichtete die Polizeidirektion Dresden von einer "Welle von Betrugsversuchen", bei der die Täter sich am Telefon als Polizeibeamte ausgeben.

Ihren Opfern gaukelten sie vor, dass bei einem festgenommenen Einbrecher ein Zettel mit ihren Kontaktdaten gefunden wurde. Anschließend bieten die falschen Polizisten an, persönlich vorbeizukommen, um Wertgegenstände vor einem angeblich drohenden Einbruch sicherzustellen.

"Die Absicht dahinter ist, Betroffene dazu zu bringen, Geld vom Konto abzuziehen und an die vermeintlichen Polizisten zu übergeben", klärte die Polizei über die schamlose Betrugsmasche auf.

Traurigerweise hatten die Täter damit bereits mehrfach Erfolg. Laut Polizeiangaben wurden auf diese Weise seit Mitte Dezember rund 216.000 Euro erbeutet. In insgesamt 13 Fällen trafen sich die Opfer mit den Betrügern für eine Geldübergabe.