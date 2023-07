07.07.2023 18:06 Einbruch im Café Cello - doch das Team lässt sich nicht unterkriegen

Dreiste Einbrecher sind in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag in das Café Cello am Bischofsweg in der Äußeren Neustadt eingebrochen.

Von Karolin Wiltgrupp

Dresden - Dreiste Einbrecher sind in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag in das Café Cello am Bischofsweg in der Äußeren Neustadt eingebrochen. Mitarbeiterin Jule Marie Appel (23) zeigt die Beschädigungen am Fenster. © Christian Juppe Wie die Polizei am heutigen Freitag mitteilte, brachen die Täter ein Fenster auf, um in die Räume zu gelangen. Dabei stahlen sie 500 Euro aus einer Kasse und entwendeten auch noch das Geldschubfach. Der Sachschaden beträgt etwa 200 Euro, heißt es weiter. Das Café-Team wandte sich völlig entsetzt über den Vorfall via Instagram an seine Kunden: "Wir sind zutiefst betrübt über diese schmerzliche Erfahrung, da wir in unser Café viel Zeit, Arbeit und vor allem Liebe investiert haben." Dresden Crime Pieschen: 14-Jährige von Jugendlichen bedrängt und erpresst Es sei jedoch niemand verletzt worden und auch die Kaffeemaschine sei unversehrt geblieben, weshalb das Lokal trotz des Überfalls wie gewohnt für Gäste geöffnet habe. Das Team würde sich durch den Einbruch aber "nicht entmutigen lassen", heißt es weiter. Die Betreiberin sei mit den örtlichen Behörden in Kontakt und arbeite mit diesen gemeinsam daran, die Situation schnellstmöglich aufzuklären. Die Einbrecher kamen über das Fenster im Hof. © Christian Juppe Café Cello auf Instagram Das hübsche Kulturcafé existiert erst seit einem Jahr am Bischofsweg. Der Laden wurde vergangenes Jahr im Juni eröffnet.

Titelfoto: Christian Juppe