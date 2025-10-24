1.115
Einbruch in der Friedenskirche: Ganoven brechen Tür auf
Dresden - Was für ein sinnloser Einbruch! In den vergangenen Tagen brachen Ganoven die Tür der Friedenskirche im Stadtteil Löbtau auf.
Im Inneren demolierten sie eine weitere Tür, durchwühlten die Schränke.
Doch einem ersten Überblick nach konnten sie keine Beute finden und zogen unverrichteter Dinge wieder ab.
Für die Gemeinde trotzdem ärgerlich, denn der Sachschaden summiert sich auf etwa 1500 Euro.
Bei der Friedenskirche handelt es sich um eine Notkirche. Nach der Bombardierung Dresdens musste der Großteil des ursprünglichen Gebäudes abgerissen werden. Im Inneren errichtete man schnell eine Holzkonstruktion, ummauerte diese an der Seite mit Abbruchsteinen.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Titelfoto: 123rf/footooo