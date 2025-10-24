Einbruch in der Friedenskirche: Ganoven brechen Tür auf

Dresden - Was für ein sinnloser Einbruch! In den vergangenen Tagen brachen Ganoven die Tür der Friedenskirche im Stadtteil Löbtau auf.

Die Polizei ermittelt zum Einbruch in die Kirche. (Symbolfoto) © 123rf/footooo

Im Inneren demolierten sie eine weitere Tür, durchwühlten die Schränke.

Doch einem ersten Überblick nach konnten sie keine Beute finden und zogen unverrichteter Dinge wieder ab.

Für die Gemeinde trotzdem ärgerlich, denn der Sachschaden summiert sich auf etwa 1500 Euro.