Aufregung in der Südvorstadt: Mann spricht kleinen Jungen an und hält ihn fest

Dresden - Unruhe in der Südvorstadt! Am vergangenen Mittwoch versuchte schon wieder ein Mann, ein Kind festzuhalten. Die Täterbeschreibung ähnelt sehr dem noch immer gesuchten, der dasselbe am 24. September versucht hatte . Auch liegen die Tatorte nur 600 Meter auseinander.

Tatort Konsum: An der Leubnitzer Straße in der Südvorstadt war ein Kinderfänger unterwegs. Die Polizei sucht Zeugen. © Christian Juppe

Es geschah vor dem Konsum in der Leubnitzer Straße gegen 13 Uhr: "Ein neunjähriger Junge ist auf der Leubnitzer Straße von einem Unbekannten angesprochen worden", sagt Polizeisprecher Marko Laske (50).

"Der Mann forderte das Kind auf mitzukommen und versuchte es kurz darauf festzuhalten. Der Junge rannte davon."

Eine Passantin hatte den Vorfall gesehen, wird nun als Zeugin gesucht. Das Kind beschreibt den Mann als zwischen 30 und 40 Jahre alt mit Kinnbart, langen Haaren, auffälligem Ohrring am rechten Ohr. Er trug weiße Jeans, graues T-Shirt und schwarzen Pullover.

Das erinnert an einen Vorfall vom 24. September, ebenfalls ein Mittwoch: Gegen 7 Uhr hatte hier ein etwa 30-jähriger Mann mit langen schwarzen Haaren, schwarzem Ohrstecker und langem Bart eine Grundschülerin (9) an der Kreuzung Berg-/Bernhardstraße angesprochen und dann festgehalten.