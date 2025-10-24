 1.134

Messer-Angriff in der Neustadt: 34-Jähriger verletzt Bekannten

Die Polizei ermittelt nach einem brutalen Angriff in der Priießnitzstraße in Dresden-Neustadt wegen versuchter Tötung.

Von Martin Gaitzsch

Dresden - Versuchte Tötung in der Dresdner Neustadt? Die Polizei ermittelt gegen einen 34-Jährigen nach einem brutalen Angriff auf der Prießnitzstraße.

Am Tatort wurden Spuren gesichert. Das Motiv des Streits in der Äußeren Neustadt ist noch unklar.  © xcitepress

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mitteilen, geriet ein 32-Jähriger gegen 3.15 Uhr nach mit einem Bekannten in einem Wohnhaus in Streit.

Als beide draußen auf der Straße angelangt waren, wurde der Jüngere mit einem Messer verletzt und kam danach ins Krankenhaus.

Die Bluttat passierte auf der Prießnitzstraße in der Äußeren Neustadt.  © xcitepress

Der 34-Jährige wurde von Polizisten festgenommen. Die Untersuchungen zum Motiv des Deutschen und dem exakten Tathergang dauern an. Ermittlungen laufen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.

