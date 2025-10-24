1.134
Messer-Angriff in der Neustadt: 34-Jähriger verletzt Bekannten
Dresden - Versuchte Tötung in der Dresdner Neustadt? Die Polizei ermittelt gegen einen 34-Jährigen nach einem brutalen Angriff auf der Prießnitzstraße.
Wie Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mitteilen, geriet ein 32-Jähriger gegen 3.15 Uhr nach mit einem Bekannten in einem Wohnhaus in Streit.
Als beide draußen auf der Straße angelangt waren, wurde der Jüngere mit einem Messer verletzt und kam danach ins Krankenhaus.
Der 34-Jährige wurde von Polizisten festgenommen. Die Untersuchungen zum Motiv des Deutschen und dem exakten Tathergang dauern an. Ermittlungen laufen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.
