26.11.2024 15:05 5.090 Einbruch bei "KFC" am Altmarkt: Täter suchen ohne Geld und Chicken das Weite!

In der Nacht auf Montag wurde in der KFC-Filiale in Dresden eingebrochen.

Von Malte Kurtz

Dresden - In der Nacht zu Montag wurde in der KFC-Filiale am Altmarkt eingebrochen. In der Nacht auf Montag sind Einbrecher in die KFC-Filiale am Altmarkt eingedrungen. © PR Um kurz nach 5 Uhr wurde die Polizei aufgrund eines Einbruchs in ein Lokal am Altmarkt alarmiert. TAG24-Informationen zufolge handelte es sich dabei um das Schnellrestaurant von "Kentucky Fried Chicken" (KFC). Laut Polizeimeldung hebelten die Täter zunächst eine Tür auf und durchwühlten die Räumlichkeiten auf der Suche nach Wertgegenständen. Letztlich gab es für die Eindringlinge im KFC aber nichts zu holen. Zwar wurde eine Geldkassette aus einem Regal gerissen, doch Geld befand sich darin nicht. Dresden Crime Späte Reue: Mann zahlt Verwarngeld nach fünf Jahren! Zum verursachten Sachschaden konnte die Polizei am Montagnachmittag noch keine Angaben machen. Zu holen gab es für die Täter in der Filiale nichts. © Max Patzig Die für ihr knuspriges Hähnchen bekannte Fast-Food-Kette hatte ihre Dresdner Filiale am Altmarkt im September 2021 eröffnet. Gut drei Jahre später folgte nun der erste Einbruch.

