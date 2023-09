Einfach so: Wildfremder Mann spuckt Frau (49) auf Straße ins Gesicht und rennt davon

Coswig - Unschöne Szene in Coswig: Eine Frau stieg soeben aus der Straßenbahn aus, plötzlich spuckte ihr ein wildfremder Mann ins Gesicht. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Nahe der Haltestelle "Radebeuler Straße" in Coswig wurde eine 49-Jährige angespuckt. (Archivbild) © Steffen Füssel

So geschehen am Mittwochmorgen gegen 8.15 Uhr mitten in Coswig.

Eine 49-Jährige stieg an der Straßenbahn-Haltestelle "Radebeuler Straße" aus, lief ein paar Meter weiter.

Plötzlich wurde es unschön: Wie die Dresdner Polizei gegenüber TAG24 erklärte, kam ihr ein Jogger entgegen, spuckte der 49-Jährigen unvermittelt ins Gesicht!

Völlig ungerührt lief der Täter weiter - sein Opfer blieb geschockt zurück. Dann bog er in den Weg zur Breiten Straße ein; nicht, ohne der Frau auch noch drohend nachzuschauen.

Wenige Minuten später begegnete sie ihm wieder: An der Straße Am Ringpark joggte der Spucker munter weiter. Erst als die 49-Jährige an ihrem Ziel angekommen war, konnte sie sich offenbaren.