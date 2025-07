Nach Mord im Techno-Wald: Vater der Toten will die Szene verändern

Schauplatz eines brutalen Mordes: Das Waldstück zwischen Ottendorf-Okrilla und Lausnitz im Landkreis Bautzen. © Steffen Füssel

Vor rund zwei Wochen wurde Emma (†21) in Magdeburg beigesetzt, wie sie es sich zu Lebzeiten gewünscht hat: "Wir haben ihr einen Tag geschenkt, der ganz in ihrem Sinne war", berichtet der Vater, Patrick Drebenstedt (42), gerührt.

Nach dem schrecklichen Mord an seiner Tochter hat Drebenstedt, selbst DJ, nach Möglichkeiten gesucht, die freie Techno-Szene sicherer zu gestalten.

Dafür hat er ein Projekt namens "Rave:In" ins Leben gerufen, das darauf abzielt, ein Bewusstsein in der Szene für Gewalt und Drogenmissbrauch zu entwickeln: "Die Reaktionen auf mein Projekt sind bis jetzt durchweg positiv", so der Vater.

Die zumeist verschlossene, weil illegal agierende Partyszene hat sich nach dem Mord im Mai auch der Polizei gegenüber geöffnet: "Insgesamt gingen bisher 16 Hinweise bei der Polizei ein, elf davon aufgrund eines Aufrufes von Dresdner Kulturschaffenden aus dem Bereich der elektronischen Musik“, berichtet ein Görlitzer Polizeisprecher.

Teilweise hätten sich aus den Hinweisen "verfahrensrelevante Erkenntnisse" ergeben. Das Polizeirevier in Kamenz bestätigt, dass vor allem an Wochenenden in den Frühlings- und Sommermonaten Partys in den Waldgebieten zwischen Launitz und Ottendorf-Okrilla stattfinden: "Trotz der Häufigkeit ist die Laußnitzer Heide in diesem Kontext nicht als Schwerpunkt zu betrachten."