Erfreuliche Bilanz! Szene-Kiez Neustadt ist (etwas) sicherer geworden

In keinem anderen Stadtteil passieren so viele Straftaten wie in der Dresdner Neustadt. Doch es gibt eine erfreuliche Entwicklung.

Von Lennart Zielke

Dresden - Die Neustadt ist das Dresdner Partyviertel und gleichzeitig ein beliebtes Wohngebiet. Lärm, Belästigungen, Schlägereien: In keinem anderen Stadtteil passieren so viele Straftaten wie hier. Doch es gibt eine erfreuliche Entwicklung. An Kriminalitätsschwerpunkten wie dem "Assi-Eck" hat die Zahl der Straftaten abgenommen. © Arvid Müller/dpa Denn der Trend zeigt nach unten: "Wir verzeichnen in der zurückliegenden Saison einen Rückgang des Kriminalitätsgeschehens um zehn Prozent", erklärt Jürgen Kunath (45), der seit 2023 das zuständige Polizeirevier Nord leitet. Die erfreuliche Verringerung sei nicht bloß auf die Legalisierung von Cannabis zurückzuführen, sondern betreffe auch schlimmere Verfehlungen. "Etwa im Bereich Rohheitsdelikte oder Straftaten gegen die persönliche Freiheit (etwa Bedrohung, Nötigung, Anm. d. Red.)", so Kunath. "Die Neustadt ist sicherer geworden", beobachtet auch Stadtbezirksamtsleiter André Barth (58). Dresden Crime Lieferwagen eines Pizzaboten in Dresden gestohlen: Auto wieder da - aber in diesem Zustand! Zu verdanken sei dies der engen Zusammenarbeit von Ordnungskräften und Nachtschlichtern, welche ihre Arbeit seit 2021 weiter professionalisieren. Doch es gibt auch negative Entwicklungen. Ziehen für die Sicherheit in der Neustadt an einem Strang (v.l.): Jürgen Kunath (45, Leiter Polizeirevier Nord), Stefan Schindler (32, Sachgebietsleiter Ordnungsamt), André Barth (58, Stadtbezirksamtsleiter) und Nachtschlichter Alessandro Finke (35). © Ove Landgraf So habe sich laut Ordnungsamt die Lärmbelästigung durch feiernde Jugendliche und ihre Musikboxen, gerade im Bereich Albertbrücke/Neustädter Elbufer, jüngst erhöht.

