Erschreckender Zwischenfall in Dresdner Straßenbahn: Zeugen gesucht

Dresden - Verbaler Angriff in Dresdner Straßenbahn! Am Montagabend ist ein bislang Unbekannter gegenüber einer Familie rassistisch ausfällig geworden.

In einer Straßenbahn der Linie 1 kam es am Montag zu einem rassistischen Zwischenfall. (Archivfoto) © Holm Helis

So beleidigte und beschimpfte er in einer Tram der Linie 1 einen Ägypter (31), dessen Frau (37) und deren Kind (1), die gerade zwischen den Haltestellen "Altmarkt" und "Zwinglistraße" unterwegs waren, wie die Polizei mitteilte.

Eine Zeugin (30) bemerkte gegen 20.30 Uhr den erschreckenden Vorfall und wählte den Notruf. Daraufhin verließ der Täter das Fahrzeug und lief davon.

Der Gesuchte ist etwa 50 Jahre alt, rund 1,80 Meter groß und schlank. Er trägt mittellange, schwarze Haare sowie ein Tattoo am Hals.

Während der Tram-Fahrt war der Mann mit einer blauen Jeans und einer weißen Daunenjacke bekleidet. Auch hatte er eine dunkle Umhängetasche dabei.