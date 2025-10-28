Am Bahnhof Neustadt geschnappt: Ladendieb mit offenem Haftbefehl erwischt
Dresden - Am Sonntagabend hat die Bundespolizei am Bahnhof Dresden-Neustadt einen 37-jährigen Mann festgenommen.
Wie die Bundespolizeiinspektion Dresden mitteilt, meldete am Sonntag, gegen 21 Uhr, ein Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes im Bahnhof einen Diebstahl.
Eine Streife konnte daraufhin den 37-jährigen Deutschen stellen, der versucht hatte, Alkohol und Lebensmittel ohne Bezahlung zu entwenden.
Bei der Kontrolle fanden die Beamten ein griffbereites Einhandmesser in seiner Hosentasche sowie Cannabisblüten und ein Fentanylpflaster in seinem Rucksack.
Darüber hinaus stellte sich heraus, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft Dresden wegen schwerer räuberischer Erpressung gesucht wurde und ein Untersuchungshaftbefehl gegen ihn vorlag.
Am Montag wurde der festgenommene 37-Jährige einem Haftrichter vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.
Er muss sich nun zudem wegen Diebstahls mit Waffen und unerlaubten Drogenbesitzes verantworten.
