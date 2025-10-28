 985

Am Bahnhof Neustadt geschnappt: Ladendieb mit offenem Haftbefehl erwischt

Am Sonntagabend hat die Bundespolizei am Neustädter Bahnhof in Dresden einen 37-jährigen Mann festgenommen.

Von Isabel Klemt

Dresden - Am Sonntagabend hat die Bundespolizei am Bahnhof Dresden-Neustadt einen 37-jährigen Mann festgenommen.

Der 37-Jährige wurde von der Bundespolizei festgenommen, nachdem sich herausgestellt hatte, dass gegen ihn ein Untersuchungshaftbefehl vorlag. (Symbolbild)
Der 37-Jährige wurde von der Bundespolizei festgenommen, nachdem sich herausgestellt hatte, dass gegen ihn ein Untersuchungshaftbefehl vorlag. (Symbolbild)  © Sven Hoppe/dpa

Wie die Bundespolizeiinspektion Dresden mitteilt, meldete am Sonntag, gegen 21 Uhr, ein Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes im Bahnhof einen Diebstahl.

Eine Streife konnte daraufhin den 37-jährigen Deutschen stellen, der versucht hatte, Alkohol und Lebensmittel ohne Bezahlung zu entwenden.

Bei der Kontrolle fanden die Beamten ein griffbereites Einhandmesser in seiner Hosentasche sowie Cannabisblüten und ein Fentanylpflaster in seinem Rucksack.

Dresden: Einbrecher steigt in Dresdner Wohnung ein und wird auf frischer Tat ertappt
Dresden Crime Einbrecher steigt in Dresdner Wohnung ein und wird auf frischer Tat ertappt

Darüber hinaus stellte sich heraus, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft Dresden wegen schwerer räuberischer Erpressung gesucht wurde und ein Untersuchungshaftbefehl gegen ihn vorlag.

Die Bundespolizei schnappte den 37-Jährigen am Bahnhof Dresden-Neustadt. (Symbolbild)
Die Bundespolizei schnappte den 37-Jährigen am Bahnhof Dresden-Neustadt. (Symbolbild)  © Holm Helis

Am Montag wurde der festgenommene 37-Jährige einem Haftrichter vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Er muss sich nun zudem wegen Diebstahls mit Waffen und unerlaubten Drogenbesitzes verantworten.

Titelfoto: Bildmontage: Sven Hoppe/dpa, Holm Helis

Mehr zum Thema Dresden Crime: