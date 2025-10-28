Am Bahnhof Neustadt geschnappt: Ladendieb mit offenem Haftbefehl erwischt

Dresden - Am Sonntagabend hat die Bundespolizei am Bahnhof Dresden-Neustadt einen 37-jährigen Mann festgenommen.

Der 37-Jährige wurde von der Bundespolizei festgenommen, nachdem sich herausgestellt hatte, dass gegen ihn ein Untersuchungshaftbefehl vorlag. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Wie die Bundespolizeiinspektion Dresden mitteilt, meldete am Sonntag, gegen 21 Uhr, ein Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes im Bahnhof einen Diebstahl.

Eine Streife konnte daraufhin den 37-jährigen Deutschen stellen, der versucht hatte, Alkohol und Lebensmittel ohne Bezahlung zu entwenden.

Bei der Kontrolle fanden die Beamten ein griffbereites Einhandmesser in seiner Hosentasche sowie Cannabisblüten und ein Fentanylpflaster in seinem Rucksack.

Darüber hinaus stellte sich heraus, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft Dresden wegen schwerer räuberischer Erpressung gesucht wurde und ein Untersuchungshaftbefehl gegen ihn vorlag.