Exhibitionist in Strehlen: 25-Jähriger spielt in aller Öffentlichkeit an seinem Penis herum

Dresden - In Strehlen konnte am frühen Samstagmorgen ein Exhibitionist gestellt werden.

Aufgrund der Personenbeschreibung konnten die Beamten den Mann in unmittelbarer Nähe auffinden.

Eine 17-Jährige sah gegen 7.35 Uhr einen Mann an der Teplitzer Straße, wie er an seinem Penis herumspielte.

"Der 25-jährige Deutsche muss sich nun wegen der exhibitionistischen Handlung verantworten", so die Polizei in einer Mitteilung am Sonntag.