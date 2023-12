21.12.2023 15:18 1.910 Fahnder schnappen mehrere Drogendealer in der Innenstadt

Bei einem Polizei-Einsatz am Dienstag in der Prager Straße in Dresden wurden drei mutmaßliche Drogenhändler festgenommen.

Von Simone Bischof

Dresden - In der Dresdner Innenstadt waren mehrere Beamte im Bereich der Prager Straße im Einsatz. Dabei gab es drei Festnahmen. Am Dienstag waren Beamte der Polizeidirektion Dresden und der Bereitschaftspolizei Sachsen in der Prager Straße im Einsatz. (Archivbild) © Robert Michael/dpa Der Einsatz der Präsenz- und Ermittlungsgruppe "Innenstadt" erfolgte bereits am Dienstag zwischen 13 und 22 Uhr, wie die Beamten am Donnerstag mitteilten. In diesem Zeitraum beobachteten die Polizisten mehrere Drogenverkäufe. Gestellt wurden unter anderem eine Frau (46) aus Tunesien und ein 32-jähriger Iraker. Beide hatten Cannabis gekauft. Nach Angaben der Polizei Dresden wurden außerdem zwei Syrer (18 und 29) als Drogenhändler festgenommen. Dresden Crime Kippenautomaten gesprengt: Sind Serientäter am Werk? Der 18-Jährige wurde mehrfach als Verkäufer beobachtet. Im Rucksack des 29-Jährigen fanden die Beamten etwa 50 Gramm Cannabis. Zudem wurde ein Tunesier festgenommen. Der 29-Jährige hatte zuvor mehrmals Drogen verkauft. Im Einsatz waren insgesamt 36 Polizisten. Die Polizeidirektion Dresden wurde von der Bereitschaftspolizei Sachsen unterstützt.

Titelfoto: Robert Michael/dpa